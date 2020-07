Eesti suurim purjeregatt avatakse laupäeval Pärnus

„Eriolukorra tõttu olime mai lõpuni veel teadmatuses, kas regatt sel aastal ikka toimub või mitte. Purjetajate rõõmuks olukord paranes ning juba praegu on näha, et ilma Muhu Väina regatita ei kujuta ükski avamerepurjetaja Eesti suve ette,“ tunneb regati direktor Agnes Lill heameelt tavapäraselt aktiivse osalemise üle.

Eesti purjetajad on näidanud aasta-aastalt paremaid tulemusi avamerepurjetamises. Muhu Väina regati poodiumikohtadele peavad tasavägist lahingut nii varasemate aastate võitjad kui ka maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt medaleid toonud jahid, sest iga-aastane mõõduvõtt kodustes vetes on oluliseks traditsiooniks. Covid-19 levikust tingitud olukorra tõttu on ORC tiitlivõistlused tänavu ära jäetud nii Euroopas kui ka mujal maailmas ning kõik meeskonnad on kodus.