Tormituulte vaibudes avati Pärnus Muhu Väina regatt

Täna Eestit räsinud tormituuled olid ka paljudele kogenud purjetajatele esmakordsed, kuid nii nagu avamistseremoonial rõhutas Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein - olgu need viirused või tormituuled, Muhu Väina regatt kui Eesti kõige vanem ja suurem purjeregatt oli, on ja jääb!

Folkboot klassile on Muhu Väina regatt Eesti Meistrivõistlusteks ning möödunud aasta võitja, Tiit Riisalo jaht W-Lind on tiitlit kaitsmas. ORC Eesti meistrid selguvad augustikuus Tallinnas toimuva võistluse Baltic Offshore Week käigus, mis on nii Eesti kui ka Soome meistrivõistlusteks.

ORC I grupis võistleb 25 jahti. Tiitlikaitsja rollis alustab tänavust regatti Jahtklubi Dago jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis, kellel on ette näidata ka 2018.a ORC MMi pronksmedal. Stardiliinil on ka möödunud aasta regati hõbeda- ja pronksijahid. Mõlemad jahid olid poodiumil ka augustis Rootsis toimunud ORC Euroopa Meistrivõistlustel - Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team (Dago JK) vastavalt kolmas ja Arne Veske Matilda 4 (Kalevi JK) Euroopa meister. Konkurentsi pakuvad ka 2014.a ORC maailma ja 2015.a Euroopa meister – jaht Forte (Kalevi JK) Jaak Jõgiga roolis, möödunud aasta kiireima jahi tiitli pälvinud jaht Spirit Lätist, mille roolis Kristaps Remess ning mitmed teised.

ORC II grupis on võistlustulle asumas 27 võistkonda. Nimekaimad neist on 2019.a ORC C grupi maailmameisterjahi meeskond Sugar (Pärnu JK) Marjaliisa Umbi juhtimisel ja Aivar Tuulbergi jaht Katariina II (Pärnu JK), kellel selle jahiga on ette näidata 2019. ja 2017.a ORC Euroopa MV hõbe ja 2016.a pronks. Stardiliinilt ei puudu ka möödunud aasta selle grupi võitja Evelyn III (Saaremaa Merispordi Selts/Kalevi JK) ning 2018.a võitja Adele (Baltsail JK) ja 2017.a võitja Jazz (Kalevi JK). Varem ESTLYS arvestuses poodiumikohtadel regati lõpetanud jahid Alar Ivansoni Tessa (Kalevi JK) ja Ain-Eke Jalasto Fanatic (Kalevi JK) on selles grupis samuti konkurentsi pakkumas ja favoriidid Cruising Division’i (jahid, mille disain pärineb varem kui aastast 2000) parima jahi kohale.