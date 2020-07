Pärnu kostitas A. Le Coq 63. Muhu Väina regati võistlejaid ideaalse purjetamisilmaga

ORC I grupis noppis võidu jaht Forte Kalevi Jahtklubist kapten Jaak Jõgi roolimisel ja seda vaid 40 sekundilise eduga II koha võitnud Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team ees Jahtklubist Dago. Mõlemad maailmatasemel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt tiitleid noppinud meeskonnad olid oma esimese päeva tulemusega rahul, kuid kindlasti on see alles pika ja raske regati esimene akord. Igaks hooajaks valmistuvad tiimid põhjalikult ning Jaak Jõgi sõnul on Muhu Väina regatil näha, kuidas konkurendid on selle aasta Muhu Väinaks võidurelvastunud. Kolmanda aja sõitis siin grupis välja jaht Matilda 4 Kalevi Jahtklubist, mille roolis Mihkel Kosk.