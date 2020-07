Muhu Väina regatil on võistlustules ka President Kersti Kaljulaid

Peavõistlusjuht Jüri Sõber andis võistlejatele seetõttu esmaspäeva õhtul teada, et kuna tuuleprognoos näitab õhtuks ja ööseks olematut tuult ning lootust Kärdlasse purjede jõul jõuda ei ole, siis finišeeritakse juba Kuivastu sadama lähedal. Sealt liiguvad võistlejad mootori jõul edasi Kärdlasse. Kogu distantsi pikkuseks jääb olenevalt võistlusgrupist 44-60 meremiili.

President Kersti Kaljulaid osaleb etapil võistlusjahil Piloilleri 3 (Rein Ottosoni Purjespordikool/Kalev Jahtklubi), mille naiskonda juhib kapten Anne-Mari Luik. Naiskond võistleb võistlusgrupis ORC III ning on selles grupis 19 paatkonna seas peale teist etappi liidripositsioonil.

President Kersti Kaljulaid soovis Pärnu Jahtklubis enne mereleminekut kõigilepurjetajatele edu Muhu Väina regati Pärnu-Kärdla etapil

President soovis Pärnu Jahtklubis enne mereleminekut kõigile purjetajatele edu võistluses ning tõi oma tervituskõnes välja Muhu Väina regati olulisuse Eesti merekultuuri hoidmisel: „Iga start viib meid lähemale sellise mereriigi staatusele, mille oleme oma asukoha ja ajalooga ammu välja teeninud. See, mida teie teete Muhu Väina regatil igal suvel, on võib-olla tähendusrikkam, kui lihtsalt üks startide rida. “