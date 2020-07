Pärnust Kärdlasse purjetanud Muhu Väina regatti kimbutas tuulevaikus

ORC II grupis nii kolme etapi kokkuvõttes liidripositsioonil olev kui ka Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapil võidu võtnud Amserv Toyota Sailing Team i (Kalevi Jahtklubi) kapten Margus Zuravljov võtab kokku: "Terve 15-tunnise etapi, algusest peale kuni viimaste meetriteni, oli kolm jahti koos, nii plekis kui ka siis kui oli tuult - see tegi kogu meeskonnale pingutamise mõnusaks ja põnevust oli palju! Samas jäime oma plaanile kindlaks leida tuult võimalikult Kihnu alt ja see andis vajaliku edu!" Intervjuud kapteniga saab vaadata siin . Teisele kohale sõitis jaht Jazz Kalevi Jahtklubist Henri Roihuga roolis ning Pärnu Jahtklubi jaht Sugar kapten Marjaliisa Umbiga roolis sai kirja kolmanda tulemuse.

ORC III grupis astus kõrgeimale poodiumiastmele double-handed jaht RTS Baltic (Eesti Match Race Liit), kelle meeskonnas purjetavad kaks Läti võistlejat - kapten Juris Kuklis ja roolimees Arturs Skroderis. "Roolimehelt eeldas tänane distants rohkelt kannatlikkust ja emotsioonide kontrollimist. Teadsime, et meie kergel jahil on eelis vaikses tuules, sest meid on pardal vaid kaks, kuigi käte vähesus oli meile endile väljakutseks. Samuti proovisime sõita võimalikult kalda lähedalt, kuna oli näha, et väikesed Folkboodid seal tuult saavad," oli roolimees kindel, et oma taktikale kindlaks jäämine tõi ka edu. Intervjuud Arturs Skroderisega saab vaadata siin. Teisele kohale sõitis ORC III grupis võistlusjaht Piloilleri 3 kapten Anne-Mari Luige roolimisel (ROPK/Kalevi Jahtklubi), kelle naiskonnas oli sellel etapil abikäteks ka Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Piloilleri 3 on ka kolme etapi kokkuvõttes oma grupis hoidmas esikohta. Kolmandale kohale seilas aga Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Liliann kapten Margus Beljakoviga.