Nädalavahetusel toimub Lennusadamas ja Noblessneri sadamas Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinn Race

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Seni peetud kahe etapi järel on RS Feva klassis sarja liidriteks Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. 29er klassis on esikohal Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova, 49er / 49erFX klassis aga Juuso ja Henri Roihu. 470 klassis on kokkuvõttes seilanud kõige paremini Meribel Kõster ja Liisi Mari Nurmetalo. F18 / Nacra 15 klassis on liidripositsioonil Andres Laul ja Ain Roosma.