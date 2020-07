Purjelauduritele jätkub Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari Baltic Cup Estonia võistlusega

Baltic Cup Estoniale on osalema oodata ligi 60 sportlast Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust. Uues võistlusklassis Foil, mis on purjelaudurite hulgas rohkelt populaarsust kogunud, on registreerunud 11 sõitjat, nende hulgas Ingrid Puusta, kellele tema põhiklassis RS:X Eestis konkurentsi ei jagu. Naistest on Foil klassis sõitmas veel Soome naiste esinumber Marianne Rautelin, samuti Aleksandra Blinnikka. Meestest on Foil võistlusklassis registreerunud Eesti esinumber John Kaju, samuti pea kogu Läti Foili koorekiht. Techno 293 võistlusklassis on registreerunud 29 võistlejat, nende hulgas kogu Eesti ja Läti noorte paremik. Formula klassis on samuti teiste seas stardis Eestis tugevaimad sõitjad.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Juuni lõpus toimunud avaetapi järel juhib Techno 293 Minim U13 klassis sarja Bertha Kivistik. Techno 293 Junior U15 klassis on liidriks soomlanna Sofia Hämäläinen, parima eestlasena on teisel kohal Saskia Põldmaa. Techno 293 Plus klassis on esikohal Joonas Mik. Formula klassis oli esimese etapi parim Frank Ervin. Windsurf Foil klassis juhib lätlane Janis Preiss, parima eestlasena on John Kaju teisel positsioonil.

Võistluse avab reedel kell 11:00 Pirita Surfiklubis Eesti Purjelaualiidu peasekretär Kristel Oitmaa.

Esimese võistlussõidu hoiatussignaal antakse reedel kell 12 ja laupäeval kell 11.

Koroonaviirusest tulenevalt tuleb kaldal järgida hajutatuse nõuet ning ka merel on soovituslik vältida lähikontakte. Võistlusele registreerimine käib täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult puri.ee kalendris regati infolehel. Võistluse avamine ja autasustamine toimuvad surfiklubis kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad sündmust hajutatult. Autasustamisel selgub kõigi võistlejate seast ka sarja toetaja Garmini poolt välja pandud loosiauhinna saaja.

Baltic Cup Estonia korraldab Eesti Purjelaualiit koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7