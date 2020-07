A. Le Coq 63. Muhu Väina regatt jõudis Tallinnasse

ORC I grupis etapivõidu noppinud Kalevi Jahtklubi jaht Matilda 4 kapten Mihkel Kose roolimisel on olnud stabiilselt edukas kogu regati vältel. Kogenud kapteni juhendamisel on noor meeskond tänaseks ka koondtulemustes esikohta hoidmas. Mihkel Kosega vaata intervjuud siin . Etapi teisele ja kolmandale kohale sõitsid end vastavalt võistlusjaht Credit24 Sailing (kapten Eero Pank, Kalevi Jahtklubi) ja Olympic (kapten Tiit Vihul, Jahtklubi Dago).

ORC IV grupis tõi neljas etapp koondarvestusse uue liidri - Toila Jahtklubi jahile Julechka kapten Joel Kõiv uga roolis oli see esimene etapivõit, kuid stabiilsed tulemused on taganud edu koondarvestuses. Teisele kohale sõitis Kalevi Jahtklubi jaht Mary Lou , kapten Rene Safiniga ning kolmanda koha sai jaht Edda , kapten Mihkel Güsson, Kalevi Jahtklubi.

Folkbootide kümne jahi hulgas on aga pärast neljandat etappi koondtulemustes tasavägine kaikavedu just esimesel ja teisel kohal oleva jahi vahel. Viimased kaks etappi on võidukas olnud Folkboot Bacchus kapten Olev Oolupi roolimisel (Jahtklubi Dago). Etapi teisele poodiumikohale sõitis end aga Tiit Riisalo jahil W-Lind, kes hetkel koondtulemustes on liidripositsioonil. Kolmas tulemus läks kirja jahile Tee Chee Kalevi Jahtklubist, kapten Peeter Välkmann.