Algas kahepaatide Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinn Race

RS Feva klassis viisid reede - laupäeva võistluse esimeses kolmes kvalifikatsioonisõidus kogutud 6 punkti juhtima Rasmus Randmäe ja Henri Sootla. 13 punktiga on 15 tiimi konkurentsis teisel positsioonil Hanna Viktoria Vaino ja Anna Altrov. Kolmandal real olevate Maria Aleksandra Vettiku ja Juta Koovi skooris on 15 punkti.

Klassis 29er oli tänane päev kõige edukam Katariina Roihule ja Johanna Triinu Kažjavale, kes on 6 punktiga esikohal. Teisele reale on avapäeva kvalifikatsioonisõitude järel 8 punktiga platseerunud soomlased Sebastian Feodoroff ja Aleksi Nurminen ning kolmanda koha on 13 tiimi konkurentsis hõivanud samuti Soome võistkond Xiaojian Keinänen ja Kaisa Sinivuori, kellel on kirjas 9 punkti.