Selgusid Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapi reede-laupäeva võistluse parimad

F18 / Nacra 15 klassis juhivad 3 punktiga Peter Šaraškin ja Vahur Teder. Üheksa võistkonna seas on 6 punktiga teisel kohal Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa ning 10 punktiga kolmandad Martin Käerdi ja Harri Mikk.

470 klassis on praeguseks ära peetud seitsme sõidu kokkuvõttes 6 punktiga esikohal Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann. Teisel kohal on 11 punktiga Jakob Haud ja Märten Mikk ning kolmandale reale on nelja võistkonna konkurentsis 20 punktiga platseerunud Alari Lagle ja Kaia Kodasma.