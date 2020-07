Ratastoolist purjede alla astunud Silvia Viidik: Purjetamine tõi tohutu vabaduse ja võitmatuse tunde

Blogija Silvia Viidik, kes peale liiklusõnnetusse sattumist kasutab liikumiseks kas karkude või ratastooli abi, haaras võimalusest purjede all merele minna sellepärast, et aktiivne olla. “Purjetamine tõi minusse tohutu vabaduse ja võitmatuse tunde, tahaksin seda veel kogeda. Mina usun päris siiralt, et purjetamine tooks palju meelekindlust, vabadusetunnet ja tegutsemistahet kõigile puudelistele." Oma panust ühiskonnale peab ta praeguse seisundi oludes tagasihoidlikumaks, kui seda tahaks: ”Aga oma blogi kaudu püüan inimestele näidata, et kõik on võimalik, ennast kaotada ei tohi.”

Annika Maddi sõnul, kes parapurjetamise üritustest viis aasta osa võtnud, nautis ta Eriliste merepäevadel just merd ennast: “Meeldis väga Tallinna SAR päästemeeskonna kaatriga kiire sõit ning suure RS Venture Connect purjekaga kapteniga purjetamine, just teisttüüpi purjepaadi tunnetus andis palju. Üritusel sai kogeda igast küljest positiivset emotsiooni merega ning nautida purjemaailma ikka rohkem kui kapaga, isegi väga suure vaadiga!” “Ka ilm oli väga hüper super, kõik oli väga hästi korraldatud, isegi toidu ja joogi pärast ei pidanud muretsema ning vabatahtlikud abistajad olid tasemel, aitasid paati ja kaldteedest üles-alla,” tunnustas rongi ja oma tavapärase abivahendi - punase skuutriga ringi liikuv tartlanna Annika Maddi, “See oli minu aasta parim üritus!”

Vabatahtlikuna kaasa löönud arhitektuuriüliõpilane Saamuel Rammo tõi välja oma motivatsiooni: “Eelkõige aitan teistel end hästi tunda, minu jaoks on tähtis, et osavõtjatel oleks elu toredam ja õnnelikum. Purjetamine aitab sellist vabadusetunnet kõige rohkem saavutada, sest meri on suur, avar, lai, on õhku ja päikest ning see aitab linnaruumi avardada ja igapäevaelust välja tulla.” Tema kinnitusel koges ta päeva lõpus kordaminekutunnet, et kõik sai tehtud nagu planeeritud ja oli ise selle üle õnnelik.