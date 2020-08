Pirital lõppes Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp ühepaadiklassidele

Zoom8 klassi 39 sportlase seas tuli esimeseks Oliver Iida 15 punktiga. Teise lõpptulemuse purjetas 20 punktiga välja Elisabeth Ristmets, kes on tüdrukute arvestuse võitja. Üldarvestuse kolmas koht kuulub 38 punkti saanud Martin Lippule.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.