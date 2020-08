Selle nädala HOLM-Kalevi Jahtklubi sportlik kolmapäevaregatt peeti vaikses tuules

Siinkohal ka meeldetuletuseks kõigile Kolmapäevaregatist osavõtjatele, et järgmise, 2. septembril toimuva sõidu esimene hoiatussignaal antakse tund aega varem, st 17.25.

10. sõidu startide ajal puhus tuul WNW 3,5 meetrit sekundis ja lõpetas puhumise täpselt peale viimase Folkboodi finišeerimist. Võistlevad jahid olid niipalju kiired ja osad just sammukese tuulevaikusest ees, et kõik 53 registreerunud ja startinud osalejat said kirja ka finišiaja. Võistlejad krüssasid Tallinna lahel mitme pöördemärgi vahel: kõik grupid purjetasid algul lisamärgile, mis asus stardiliinist 0,9 miili kaugusel. Seejärel krüssati kollasele märgile nr3, mille võtmise järel III, IV, V ja VI gruppide jahid allatuules finišisse tulid. ORC I ja II grupid purjetasid aga veel ühe vastu-allatuule ringi stardimärgi ja lisamärgi vahel.