Nädalavahetusel purjetati lühirajal Tallinna meistritiitlite nimel

Laupäevaste sõitude tulemused aga jäidki regati lõpptulemusteks, sest pühapäevane ilmaennustus pidas paika ja veel tugevam läänetuul ning suured lained muutsid merelemineku juba liiga riskantseks, et jahte ja purjeid mitte lõhkuda. Nii said värsked Tallinna meistrid lühirajal autasustatud juba pärast kl 10 pühapäeva hommikul Kalevi Jahtklubi lipuväljakul.

ORC II grupis (8 jahti) oli võidukas Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340, Pärnu JK) meeskond, skoorides neljast neli sõiduvõitu. „Nagu ikka oli see Kalevi Jahtklubi poolt hästi korraldatud võistlus,“ ütles Aivar Tuulberg. „Kahju vaid, et teisel päeval starte ei toimunud, aga see on ka mõistetav, sest väiksematele jahtidele oleks see paras “pesumasin” olnud. Meile sellised olud sobivad, sest siis hakkab määrama ikkagi meeskonna treenitus ja koostöö. Mõru pill regatil oli lätlaste Spirit’i “lammutamine“ stardiliinil. Meie küll sellest intsidendist napilt pääsesime, aga selle laeva robustne käitumine ei ole ka meile võõras eelmistest kordadest. Kokkuvõttes hea ja vajalik võistlus arvestades selle aasta lühikest hooaega.“ Katariina II meeskonnas purjetasid kapten Aivar Tuulbergiga Karl-Hannes Tagu, Kevin Grass, Henri Lepik, Peter Šaraškin, Henri Tauts, Janno Hool ja Markus Iin.