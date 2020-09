Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja raames võisteldakse nädalavahetusel Haven Kakumäel

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Laser Radial klassis juhib sarja viimase etapi eel lätlanna Agija Elerte, eestlastest aga Sten-Markus Andresson. Laser Standard klassis on liidriks Karl-Martin Rammo. RS Feva klassis on esikohal Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, 29er'il aga Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova. 49er ja 49erFX klassis on juhtpositsioonil Juuso ja Henri Roihu. F18 ja Nacra 15 klassis on seni kokkuvõttes kõige paremini sõitnud Peter Šaraškin ja Vahur Teder, 470 klassis aga Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann. Purjelauadadest on Techno 293 Minim U13 klassis liidriks Bertha Kivistik, Techno 293 Junior U15 klassis lätlane Miks Bušmanis ja eestlastest Saskia Põldmaa, Techno 293 Plus klassis Evert Härm, Formula klassis Renar Roolaht ning Foil klassis lätlane Janis Preiss ja eestlastest John Kaju.