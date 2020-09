Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi teine võistluspäev pani sportlased proovile tugevas tuules

49er ja 49erFX klassis olid täna kõigis sõitudes konkurentidest üle ning on võistlust 3 punktiga juhtimas Juuso ja Henri Roihu. Teisel kohal on viie tiimi seas 7 punktiga Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik ning kolmandad sama punktiarvuga Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter.

F18 ja Nacra 15 katamaraanide seas viisid stabiilselt hästi purjetatud sõidud 5 punktiga liidripositsioonile Tristan Šaraškini ja Romi Safini. 6 punktiga on teisel kohal Karolin Härm ja Richard Marcus Arge ning 9 punktiga kuue võistkonna hulgas kolmandad Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa.

RS Feva klassis on kindlalt parimat minekut näidanud Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, kellel on praegu 6 punkti. 15 punktiga on teisel kohal leedukad Nojus Volungevicius ja Rokas Salecis ning 21 punktiga 19 paatkonna konkurentsis kolmandad Andrias Sepp ja Liise Väliste.