Selgusid Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja võitjad 12 klassis

F18 ja Nacra 15 klassis olid viie võistelnud katamaraani seas edukaimad 15 punkti kogunud Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa. Tristan Šaraškin ja Romi Safin said sama punktiarvuga teise koha ning Karolin Härm ja Richard Marcus Arge 17 punktiga kolmanda koha. U19 arvestuse parim tiim oli Tristan Šaraškin ja Romi Safin. Eesti meistriteks tulid F18 ja Nacra 15 klassis Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa, teiseks Karolin Härm ja Richard Marcus Arge ning kolmandaks Hardi Laurits ja Marek Lentsius.

Techno 293 Plus purjelaual võitis regati 7 punktiga Romek Roolaht. Teiseks tuli 11 surfari hulgas 11 punktiga Joonas Mik ja kolmandaks 16 punktiga Evert Härm. Parim tüdruk oli Emma Viktoria Millend. Techno 293 Plus U19 arvestuse Eesti meistriks tuli Romek Roolaht, hõbedale Joonas Mik ja pronksile Evert Härm.

Techno 292 Minim U13 klassi võitja on nii üld- kui tüdrukute arvestuses 7 punktiga Bertha Kivistik. Üldarvestuses teiseks tuli 9 punktiga Liisa Marii Kalk ja kolmandaks nelja noore konkurentsis 17 punktiga Remi Marten Rajasalu. Techno 293 Minim U13 klassi Eesti meistriks tuli Bertha Kivistik, teiseks Liisa Marii Kalk ja kolmandaks Remi Marten Rajasalu.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.