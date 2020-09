Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp jätkus Saaremaal reipamas tuules

Laser 4.7 klassis tõusis võistlust juhtima Romi Safin, kes on praeguseks kogunud 15 punkti. Teisel kohal on 29 punktiga Katariina Roihu ja kolmas on 42 purjetaja konkurentsis 30 punktiga Karolin Härm.

Klassis Zoom8 jätkab liidrina Martin Lipp, kelle skooris on 13 punkti. Britta Maipuu on 36 sportlase seas 16 punktiga teisel kohal ning Elisabeth Ristmets 19 punktiga kolmas.

Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupis püsib 10 punktiga esikohal Martin Rahnel. Teine on praeguseks 11 punkti kogunud Kaur Vesberg ja kolmandal real on 58 võistleja hulgas 12 punktiga Andrias Sepp.

Optimist klassi juunioride grupis on kõige paremini seilanud Joosep Grahv, kellel on 7 punkti. 14 punktiga on 25 noore seas teine Elirin Tuulik ja 15 punktiga kolmas Paula Riisalo.

Pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) - klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7