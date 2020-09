Selgusid Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja võitjad Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7 klassides

Klassis Zoom8 purjetas end 23 punktiga võidule Martin Lipp. Henry-Mark Andresson saavutas 28 punktiga 36 sportlase seas teise koha ning Lisbeth Taggu 37 punktiga kolmanda koha, olles ühtlasi parim tüdruk. Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja kokkuvõttes sai Zoom8 klassi U17 vanusearvestuse kulla samuti Martin Lipp. Hõbedale tuli Henry-Mark Andresson ja pronksile Oliver Iida. U17 tüdrukute esikolmik on Elisabeth Ristmets, Lisbeth Taggu ja Maria Aleksandra Vettik.

41 võistlejaga Laser 4.7 klassis saavutas 54 punktiga nii üld- kui neidude arvestuses esikoha Romi Safin, 60 punktiga üldarvestuse teise koha Georg Ristal ning 62 punktiga kolmanda koha Jorgen Kuivonen. Laser 4.7 klassi U18 vanusearvestuse Eesti meistriks tuli Romi Safin, teise koha saavutas Karolin Härm ja kolmandaks tuli Georg Erik Ristal. U18 tüdrukute esikolmik on Safin, Härm ja Katariina Roihu.

Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupis võitis regati 58 võistleja konkurentsis 15 punktiga Andrias Sepp. Üldarvestuse teise lõpptulemuse ja U12 arvestuse esikoha saavutas 19 punktiga Martin Rahnel. Üldarvestuses kolmas ja U16 tüdrukute seas parim oli 25 punktiga Mia Maria Lipsmäe. U12 tüdrukute arvestuse tugevaim oli Sharon Peetrimäe. Optimist klassi U16 vanusearvestuse Eesti meister on Andrias Sepp, teiseks tuli Mia Maria Lipsmäe ja kolmandaks Rico Robert Alliksoon. U16 tüdrukute esikolmik on Lipsmäe, Ann Carolin Victoria Vürst ja Laura Marii Taggu. U12 arvestuses sai kulla Martin Rahnel, hõbeda Pärtel Orusalu ja pronksi William Liiv, U12 tüdrukute seas aga Sharon Peetrimäe, Liise-Kärt Liiber ja Mari Ottesson.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.