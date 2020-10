Poolas lõppes Laser Standard klassi EM

"Täna oli võistluse lõpetuseks ka korralik merelt tuul koos kallutamisega. Sain kinnitust, et säärastes tingimustes pole mul kiirusega väga muresid, mis on hea teadmine koju kaasa võtta.

Võistlus oli minu jaoks emotsionaalselt raske. Tulin siia ilma korraliku ettevalmistuseta nii-öelda maad kuulama, et mis teised COVID-i jooksul teinud on. Hea uudis on see, et midagi maailma muutvat pole tehtud, kuid sellelegi vaatamata olin terve regati vältel igas elemendis samm enda normaalsusest ja maailma tipptasemest maas ja nii polegi muud teha kui tunnistada, et kuldfliidi tagumise otsa koht oli olukorda ilmekalt iseloomustav," võttis Rammo EM-i kokku.