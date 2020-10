Seni suurim uue Pariis 2024 olümpiapurjelauaklassi iQFOiL võistlus sai avalöögi Garda järvel Itaalias

iQFOiL on olümpiapurjelauasõidu revolutsioon, mis foilib ehk tõuseb veepinna kohale üles, selle asemel, et laine peal surfata. Lisaks ekstreemne kiirus, mis võib ulatuda üle 50 km/h ja uus formaat: sõidud on mitte ainult vastutuule-allatuule võistlusrajal, mis saab toimuda ka siis, kui tuult on üle 10 sõlme, vaid ka sprindislaalomi ja isegi maratoni vormis. iQFOiLi puhul lähenevad omavahel kaks maailma: väga taktikaline, tehniline ja kergekaaluline RS:X-i oma ning purjelauaslaalomi võimsad, tugevad ja osavad sõitjad. Energiatase, mida uus klass nõuab, on ülikõrge, samas on kõigil huvitav näha, kes muudest purjelauadistsipllinidest ületulnutest paremini esinevad ja sportlastel endil on põnev, sest nad saavad jälle võidu sõita.