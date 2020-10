Mati Sepa meeskond alustas võistlust Match Race MMil

Bermuudal on võistlustules 16 kogenud ja väga kõrgete saavutustega match race purjetajat 12 riigist, Eesti meeskond on nende hulgas esimest korda - Austraalia (1), Bermuuda (1), Kanada (1), Taani (1), Eesti (1), Prantsusmaa (1), Suurbritannia (2), Uus-Meremaa (1), Holland (1), Rootsi (3), Šveits (1), Ameerika Ühendriigid (2). Neli osalevat ühe- ja mitmekordset maailmameistrit (Canfield, Mirsky, Robertson, Williams) ja ka naiste maailmameister (Ostling) on kohal, näidates võistluse kõrget taset.

Bermuudal purjetatakse 1936.a disainitud 33-jalasel avatud kokpitiga IOD (International One Design) jahil, millel on raske täiskiil ja pikalt eenduvad osad, mis teevad sellest just ühe parima paadi match race purjetamiseks.

Mati Sepa meeskond Gleam Energy Sailing Team Ago Rebane, Karl-Hannes Tagu ja Aleksei Zigadlo - 70. Bermuda Gold Cup regatt ja 2020.a Match Race avatud maailmameistrivõitlused Bermuudal FOTO: Charles Anderson / RBYC

Nädalapikkuse regati esimese päeva tingimused aitasid purjetajaid nende hüperaktiivsete taktikate juures toetada. Üle Hamiltoni sadama puhusid lõuna- ja edelatuuled kiirusega 8-16 sõlme. Mati Sepp, kes on täna World Sailing’u avatud match race edetabelis viiendal kohal, alustas oma meeskonnaga võistlemist teises grupis, võttes matšivõidu kanadalase Lance Fraseri (World Sailing’u match race edetabeli 35. asetus), kuid ka 2013.a match race maailmameister Taylor Canfieldi üle, kes on täna Ameeerika Karika meeskonna Stars+Stripes kapten.

Mati Sepa meeskond Gleam Energy Sailing Team Ago Rebane, Karl-Hannes Tagu ja Aleksei Zigadlo matšis Taylor Canfieldi vastu - 70. Bermuda Gold Cup regatt ja 2020.a Match Race avatud maailmameistrivõitlused Bermuudal FOTO: Charles Anderson / RBYC

Mati ja meeskonna esimene võistluspäev kulus suures osas jahtidega harjumiseks, kuid ka loodetud võidud ei jäänud tulemata. „Tegemist on 1936. aastal loodud jahiga, mis käitub väga vanamoodsalt ja sellega pole väga palju manöövreid võimalik sooritada. Täielik dzentelmenide paat. Meie esimese päeva saldo oli kaks võitu ja kaks kaotust ning eks tuleb veel harjuda jahtidega. Samas õnnestus võtta minu senise match race karjääri kõige suurem võit, kus alistasime Taylor Canfieldi, kes on nii maailmameister kui ka varasem Bermuda Gold Cup võitja, seega ei ole me väga kaugel oma jahi manöövrite ja kiiruse omandamisega. Homme oleme kohe esimeses matchis vastamisi kuuekordse maailmameistri Ian Williamsiga (World Sailing'u match race edetabeli 6. asetus ning esimese päeva järel teises grupis teisel kohal), nii et saame siis tunda ka absoluutse maailma tipu oskuseid.“

Mati Sepa ja Ian Williamsi matš algab Eesti aja järgi kl 14:30, 27. oktoobril.

Reaalajas ülekandeid saab jälgida võistluse Facebooki lehe kaudu https://www.facebook.com/BermudaGoldCup

Phil Robertson (China One Ningbo) 1. grupis ja Torvar Mirsky (Mirsky Racing Team) 2. grupis võtsid mõlemad neli võitu ja asusid seisuga 4:0 oma gruppe juhtima.