Mati Sepa meeskond alustab täna Match Race MMil heitlust veerandfinaali pääsemiseks

Bermuda Gold Cup’i võitjale omistatud Kuningas Edward VII trofee (The King Edward VII Trophy) on maailma vanim trofee, mis one design jahtide võistluse eest on välja antud. Esimest korda anti see välja kuningas Edward VII poolt 1907. aastal Jamestowni osariigis toimunud võistlusel Tri-Centenary Regatta, mis tähistas esimese alalise koloonia 300. aastapäeva Ameerikas. See on ainus Kuninga Trofee (King’s Cup), mida saab Ameerika Ühendriikides võistlemisel võita.