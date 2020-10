Mati Sepa meeskonna jaoks lõppes Match Race'i MM veerandfinaali ukse taga

„Viimases kvalifikatsioonivoorus kohtusime võistkondadega, keda tavaolukorras oleme alati võitnud. Seega tundub et meie tiimi vorm kannatas vahelejäänud hooajast rohkem, kui me arvata oskasime. Kui pidada silmas Eesti purjetamist tervikuna, siis loodan, et järgmisel hooajal rahvusvahelised võistlussarjad taastuvad, sest muidu hakkab kiire allakäik pihta. Meil lõi selgelt välja see, et viimane rahvusvaheline matšpurjetamise võistlus toimus üle aasta tagasi ja reaktsioonikiirus ning jahi käsitlusoskus kannatasid kõvasti,“ võttis Mati Sepp kokku Match Race MMi soorituse tavatut aastat ja selle mõjusid silmas pidades.