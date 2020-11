Eesti Jahtklubide Liit valis uue juhatuse järgmiseks neljaks aastaks

"Purjetamine on Eesti ala, oleme alati merd armastanud ja merest lugu pidanud. Purjetamine on eluviis ja need, kes seda harrastavad, on enamasti õnnelikud nii merel kui maal. Purjetamine koos jääpurjetamisega on toonud Eestisse ka kõige enam tiitlivõistluste medaleid. Mis muud, kui purjetame Eesti paremaks!" sõnas Eesti Jahtklubide Liidu värske president Kalev Vapper.