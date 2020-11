Ingrid Puusta saavutas RS:X klassi EM-il 13. koha

"Üle pika aja võistelda RS:X-i tiitlivõistlusel oli hoopis midagi muud kui iQFOiL-iga. On tunda, et RS:X on siiski veel palju füüsilisem klass ning siin olid kohal põhimõtteliselt ainult need sõitjad, kes lähevad Olümpiale ning nende tiimikaaslased.

Kolmandal võistluspäeval ei saanud ma fookust tööle ning sellel päeval sai palju punkte kogutud. Kahjuks eile ei toimunud sõite, kuna tuul oli liiga vaikne ning keerutas. Täna saime kirja ühe sõidu tugevamas tuules, kus lõpuks sain ka hea stardi, millega olen terve nädala võidelnud. Üleüldiselt olen rahul mõningate elementidega, mille kallal oleme viimased kolm nädalat tööd teinud. Hea treeningvõistlus, mille pealt edasi treenida," võttis Puusta EM-i kokku.