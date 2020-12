Talisurfi Mängud avati Võrtsjärve jääl

Talisurfil on Eestis läinud viimaste aastatel väga hästi. Saavutused on järjest paremad ja seda just eriti noorte seas. Toimuvad võistlused klubide, meistrivõistluste kui ka rahvusvaheliste tiitlivõistluste tasemel. Noorte koondis kasvab, ehk see rong liigub täiega ja on hoitud kenasti rööbastel.