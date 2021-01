Škoda Tallinn alustas koostööd Roihudega

"Oleme ülimalt tänulikud, et Škoda Tallinn alustas meiega koostööd ning soovime ettevõtet omalt poolt mitmekülgselt abistada, olles võrdväärne partner. Koostöö tähendab meie jaoks kindlasti mõlemapoolset panustust. Rõõm, et Eestis leidub ettevõtteid, kes tippsportlaste karjääri soovivad toetada," lisas Henri.

Škoda Tallinna turundusjuht Agata Rosenberg kommenteeris koostööd järgnevalt: "ŠKODA Tallinn on alati spordiusku olnud ja meil on hea meel, et saame toetada andekaid purjetajaid vendasid Roihusid!"