Talisurfi Mängude liidritena jätkavad Madis Kallas ja Raul Mihkel Anton

Vaiksema tuule tõttu toimus lohe klassi võistlus külgtuule kursiga rajal, peeti 12 sõitu. Järjekordse etapivõidu noppis klassi senine liider Madis Kallas. Teise koha võitis Vladimir Popov ja kolmandaks tuli Martti Ainola. Sarja jooksvat edetabelit juhib Madis Kallas, teine on Martti Ainola ja kolmas Vladimir Popov.

Kelkude klassi võistlus peeti lühiraja slaalom rajal. Kokku toimus 10 sõitu. Kui esimesed sõidud olid vaikse tuule tõttu piinavalt rasked, siis peale lõunat tuul õnneks pisut tõusis. Keerulistes oludes peetud etapi võitis Raul Mihkel Anton. Samas ei olnud võit enam nii veenev kui varem, kuna veel nooremad konkurendid hingavad kuklasse. Teise koha saavutas Joonas Väär. Tema kontole jäi seekord kolm sõiduvõitu. Ühe võidetud sõiduga tuli etapil kolmandaks Kaur Säärits. Sarja edetabelit juhib hetkel siiski üsna veenvalt Raul Mihkel Anton. Teisel kohal asub Meelis Rang ja kolmas on Boris Ljubtšenko. Samas vaid punkti kaugusele jäävad nii Joonas Väär kui Kaur Säärits.

Noorte U20 arvestuse tulemused kattuvad üldarvestuse tulemustega. Esimene on Raul Mihkel Anton, teine Joonas Väär ja kolmas Kaur Säärits. Sama on seis ka sarja edetabelis.

Kelkude klassi naiste arvestuse võitis Marta Arete Sokk. Teise koha saavutas Liisbeth Orav ja kolmas oli Lisbeth Salong. Sarja edetabelit juhib samuti Marta Arete Sokk, teine on Saskia Põldmaa ja kolmas Lisbeth Salong.

Juuniorite U15 arvestuses võitis etapi esikoha Lisbeth Salong. Teise koha saavutas Saskia Põldmaa ja kolmas oli Karl Sören Tamm. Sarja edetabelis on seis vastupidine. Juhib Karl Sören Tamm, teine on Saskia Põldmaa ja kolmas Lisbeth Salong, kuid kõik võib muutuda, sest punktivahed on sisuliselt olematud.