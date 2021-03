Talisurfi Mängude võitjad ja kogu hooaja valitsejad on Raul Mihkel Anton, Marta Arete Sokk ja Madis Kallas

Võistlejate osalus kelgu klassis kasvas võistlustel 26 võistlejani. Kui 2019 alustati noorte toetusprogrammi, siis täna on seis, kus noorte vanusearvestusse tuli lisada veel nooremate, juuniorite (U15) vanusegrupp. Noorte tase on oluliselt tõusnud. Tublimad konkureerivad juba professionaalidega, tänaste maailmameistritega. Noortel on tulevaste MM-ide eel tekkinud väga kõrged eesmärgid.