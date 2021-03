2021 avamerepurjetamise MMile Tallinnas on registreerunud üle 120 jahi 14 riigist

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile. „Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale ja meie spordi alaliitudele, keda usaldatakse niivõrd oluliste ja maailmatasemel spordiürituste läbiviijatena. Niisamuti on see tunnustuseks meie spordipublikule,« rääkis Belobrovtsev.