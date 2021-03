Ingrid Puusta võistleb homme RS:X klassi EM-il medalisõidus

"Täna olid jälle väga keerulised olud nagu esimesel päeval. Põhjatuul, mis tuleb üle maa ning on väga ebastabiilne. Saime kõik kolm sõitu täna tehtud. Esimeses sõidus valisin õige poole ning suutsin enda positsiooni hoida, lõpetades viiendana. Teises sõidus kahjuks paanitsesin liialt ning see sõit läks mahaviskamise alla. Kolmandas ehk päeva viimases sõidus sain hea stardi, kuid vahetasin oma seadistusi liiga hilja ning kaotasin sellega natukene. Hiljem suutsin aga mõned kohad tagasi võita ning lõpetasin tugeva kaheksanda kohaga. Avaseeria lõpuks olen homses medalisõidus ja selle tõttu väga põnevil. Mul on hea meel, et olen suutnud 50% sõitudest esikaheksasse sõita. Kaks kuud treenimist on ennast ära tasunud," rääkis Ingrid Puusta võistluspäevast.