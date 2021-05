Eesti Purjetamisliiga avaetapi võitis Eesti Match Race Liidu meeskond Mati Sepaga roolis

Purjetamisliiga on võistlusformaat, mida Euroopas on juba mõni aasta edukalt praktiseeritud selgitamaks välja parimat klubi. Meistrite Liiga formaat on lihtne ja selge, mis on aastaid hästi toiminud jalgpallis, kuid töötab edukalt nüüd ka purjetamises (Sailing Champions League). Purjetamise Meistrite Liiga idee on lihtne: selgitada välja riigi parim klubivõistkond. Edukaimad rahvuslike liigade tiimid võistlevad siis edasi omavahel, et välja selgitada Aasta Parim Purjetamisklubi. Eestit esindavad sel aastal Sailing Champions League kvalifikatsioonides Kielis Saksamaal ja St. Peterburgis Venemaal Eesti Match Race Liidu, Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtkubi võistkonnad.