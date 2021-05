A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt - Purjetajad puhtama Läänemere nimel

„A. Le Coq Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja vanim purjeregatt, mis toob nädalaseks võistluseks kokku nii Eesti kui ka naaberriikide parimad purjetajad, kui ka need matkapurjetajad, kes Eestimaa sadamaid meeleldi koos regatimeluga väisavad. Lisaks kõrgetasemelise purjetamisvõistluse korraldamisele oleme endale eesmärgiks seadnud ka Eesti merekultuuri arendamise, mille üheks lahutamatuks osaks on ka keskkonnateadlikkus nii merel kui ka sadamates," põhjendab regatidirektor Agnes Lill rohepööret selle aasta regatil.

A. Le Coqiga Muhu Väina regati nimisponsori koostöölepingu pikendamine Kalevi Jahtklubis - 21. mai 2021 - Regati lipp FOTO: © Piret Salmistu

„Tänavu lehvib A. Le Coq 64. Muhu Väina regatisadamates Pärnus, Ruhnu, Kõigustes ja Kärdlas sini-rohelistes toonides regatilipp ning oma tegevustega kaasame purjetajaid prügi ja panditaarat sorteerima, suitsukonisid mitte merre viskama, mereprügi korjama ning asju taaskasutama," kinnitab ka Kalevi Jahtklubi klubiülem Lauri Kurvits, kes koostöölepingu korraldajate poolt oma allkirjaga kinnitas.

A. Le Coqiga Muhu Väina regati nimisponsori koostöölepingu pikendamine Kalevi Jahtklubis - 21. mai 2021 FOTO: © Piret Salmistu

Merd austada ja hoida on igale purjetajatele loomupärane, sest meri on purjetaja teine kodu. Nagu koju võetakse purjetajaid vastu sellel aastal ka Ruhnu saarel, kuhu oleme leppinud kokku, et purjetajad oma prügi ei jäta. Loodame olla nii eeskujuks, et ka edaspidi merel liiklejad väikesaari prügiga ei koormaks.

Koostöölepingut pikendades ütles A. Le Coqi müügidirektor Rando Mõrd: „Purjetamine võib kõrvalt tunduda kui suurte masinatega seotud tegevus, tegelikult on selles tuule jõud ja purjetaja tarkus – nii roheline tegevus kui olla saab. Seetõttu on inspireeriv näha, kuidas purjetajate ühtne kogukond tahab lisaks kõrgetasemelisele spordile olla eeskujuks ka elustiili osas keskkonnaga seotud valikutes. Regati toetajana tunneb A. Le Coq uhkust Muhu Väina korraldajate keskkonnateadliku suunavõtmise üle, sest näeme selles suurepärast võimalust viia rohesõnumeid laiemalt ja praktilisemalt suure hulga inimesteni.“

A. Le Coqiga Muhu Väina regati nimisponsori koostöölepingu pikendamine Kalevi Jahtklubis - 21. mai 2021 - Rando Mõrd, A. Le Coqi müügidirektor ja Lauri Kurvits, Kalevi Jahtklubi klubiülem FOTO: © Piret Salmistu

Pärnu, Ruhnu, Kõiguste ja Kärdla jahtsadamad ootavad Muhu Väina regati purjetajaid 10.-17. juulil. Regati distants on seatud nii, et kõikides sadamates veedetakse kaks ööd ning teisel päeval toimub kohapealne võistluspäev – see annab võistlusele hea rütmi, kus pikad avamereotsad vahelduvad lühemate distantsidega, Pärnus aga võistlusliku lühirajaformaadiga. Peaaegu neljakümnele Eesti võistkonnale on A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt purjede trimmimise võimaluseks ja oluliseks peaprooviks augustikuus Tallinnas toimuvatele Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustele.