Traditsiooniline E4 Karikavõistlus avamerejahtidele toimus 14. korda

Legendaarse regati algatas juba 2008. aastal tänaseks meie hulgast lahkunud kapten Toomas Soots, kelle arvates kulus avamerejahtide meeskondadele ära just sellise sportlikuma formaadiga regatt lühirajal, et treenida rohkem manöövreid ja meeskonnatööd. Kuna ORC tiitlivõistlustel käimine ei olnud sellel ajal Eesti jahtide jaoks nii tavapärane kui täna, siis need neliteist aastat on Eesti avamerepurjetamise maastikul muutnud nii mõndagi, ning lisaks avameresõidule on just see võistlusformaat ORC (Offshore Racing Congress) arvestuses suurema osa punktiskoori andja nii Eesti kui ka muu maailma meistrivõistlustel. Regatt sai Toomase jahi E4 (Ridas 31) järgi nime E4 Karikavõistlus ning lisaks temale on regati korraldamise juures algusest peale olnud Kristi ja Andres Talts ning Piret Salmistu. Kui esimestel aastatel võttis omavahel mõõtu napilt kümmekond jahti vaid ORC gruppides, siis juba mitu aastat on omaette klassidena võistlemas ka Draakon ja Folkboot klasside jahid.