Amserv - Kalevi Jahtklubi teine kolmapäevaregatt purjetati sügisestes oludes

Samal ajal kui tugev tuul Lasnamäel tuhises ja puid murdis, oli ilm Tallinna lahel AMSERV – Kalevi Jahtklubi Kolmapäevaregati teise sõidu maha pidamiseks igati sobilik. Seeriaregatt on mõeldud just avamere purjetajatele treeningsõitudeks, et tihedas konkurentsis üksteiselt mõõtu võtta ja olla heas vormis eelseisvateks tiitlivõistlusteks.