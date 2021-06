Teravad stardid Amserv – Kalevi Jahtklubi Kolmapäevaregatil

Kolmapäeval, 16. juunil purjetati Amserv-Kalevi Jahtklubi tänavuses kolmapäevaregattide sarjas juba viies regatt. Sellel hooajal on kolmapäevaregati sõitudel kahe esimese grupi stardid alati koos ja ka rada on neile ühesugune. See annab muuhulgas võimaluse võrrelda nende kahe grupi tulemusi ühises pingereas. Viienda sõidu stardis oli suurimaid jahte kokku 29.