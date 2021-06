Forte ja Katariina II võidukad avamerepurjetamise ORC Eesti Meistrivõistluste avaetapil

Olles hommikusel kaptenite koosolekul purjetajatele vajaliku info edastanud, saatis peavõistlusjuht Madis Ausman 23 jahti reede keskpäeval 58-miilisele avamereetapile. Selleks, et augustis Tallinnas toimuvateks Alexela ORC maailmameistrivõistlusteks paremini valmis olla, antakse kahe klassi jahtidele ühine start ning jahid läbivad ka sama distantsi – see võimaldab nii tihedaid ja osavõtjaterohkeid starte kui ka kahe grupi tulemuste võrdlemist ühises pingereas. Võistluse esimese stardi pinge oli nii kõrgeks kruvitud, et stardisignaali ajaks oli üle stardiliini juba nii palju jahte, et peavõistlusjuhil tuli signaalida üldine tagasikutse ja alustada stardiprotseduuri uuesti. Teisel katsel õnnestus jahid küll rajale saata, kuigi kahel jahil tuli stardivea tõttu siiski ka karistust kanda üle stardiliini tagasisukeldumisega ja uuesti startimisega.