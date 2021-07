Purjetajate laulupidu – A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt saab tuule purjedesse sel pühapäeval Pärnus

10.-17. juulil toimuv legendaarne A. Le Coq Muhu Väina regatt on Eesti avamerepurjetajate suves kirsiks tordil juba 64. korda. Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja kõige pikema ajalooga purjeregatt – ilma selle võistluseta Eesti purjetajad oma suvehooaega ette ei kujuta. On heameel tunnistada, et koroonapiiranguid meil eriti enam tunda ei ole. Kui möödunud aastal osales regatil 107 jahti, siis sel aastal on registreerunud 111 jahti Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt. Koroona on mõjutanud välistiimide osalust - kui koroonaeelsel ajal tuli Venemaalt regatile 20 meeskonda, siis sel aastal vaid 3. Lätist on Eestisse oodata 5 meeskonda ning Soomest 1.