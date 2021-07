A. Le Coq 64. Muhu Väina regati neljas etapp – Sõõr ümber Ruhnu saare

Edu saatis täna neid, kes õige poole valikul kiiremad olid, ütles ORC I grupis võidu võtnud jahi Adelante kapten Andrus Luht Kalevi Jahtklubist. Lisaks oli sõiduvõit ilusaks kingituseks täna 40. sünnipäeva tähistavale meeskonnaliikmele Erki Terasele. „Suurepärane Vahemere stiilis purjetamispäev, kus härrasmehed said lühikeste pükstega ja paljajalu tegeleda oma suurima armastuse- purjetamisega. Seda tehti suure kire ja pühendumusega ja pühendatu see sõit tänasele sünnipäevalapsele Erkile. Päev ise oli suurepärane - vahelduva õnne ja poolevaliku hübriid. Õnne oli mõlemal poolel – küsimus oli selles, kes jõudis selle õnne juurde esimesena,“ tõdes kapten Luht, et neil see täna õnnestus.