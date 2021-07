A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt jõudis Köiguste sadamasse Saaremaal

„Kõigepealt tahame me tänada korraldajaid, kes meid siia Kõiguste sadamasse tõid. See on täiesti imeline koht ja me ei osanud seda üldse oodata,“ ütles Amserv Toyota ST kapten Margus Zuravljov imestust regati sadama üle jagades. „Kahtlustasime, et kui me ei saa esimesena esimest märki võtta, siis me tahame ülemist ringi sõita. See muutliku oluga distantsi lõpp oli eriti keeruline ja raske oli kindlasti kõigil – selle osa hästi ära sõitmine oli tänase edu võti. Meie meeskond tegi supertööd ja kogu meeskond oli väga tubli, et meil kõik toimiks,“ kiitis kapten Zuravljov. Võistlust kommenteerides lisas taktik Juuso Roihu: „Meil oli plaan enne sõitu valmis, suutsime selle plaani ka ellu viia ja oleme lõpptulemusega äärmiselt rahul!“