A. Le Coq 64. Muhu Väina regatil võisteldi Liivi lahes Saaremaa külje all

Kolm esimest etappi mitte sõitnud jahi Shadow kapten Harles Liiv oli kahtlemata väga rahul neljanda etapi neljanda koha ning viienda etapi esikohaga: „Vähemalt vaiksemates tuultes on see jaht nendel kahel etapil oma kiirust ja headust kinnitanud. Võtame Muhu Väina regatti kui treeningut augustis toimuvateks Alexela ORC maailmameistrivõistlusteks Tallinnas ja selleks ajaks kindlasti juba saame aru, kus me selle paadiga oleme. Kõikidel spordialadel on vaja ka natuke õnne, ideaalseid paate ei ole olemas ning ei ole olemas selliseid paate, mis on võrdselt head nii tugevates kui ka nõrkades tuultes – alati peab ka ilm sobima vastava paadi jaoks, et tulemus tuleks. Selle paadi eelised tulevad välja kindlasti aeglastes tuultes ja ka hästi tugevas tuules rajasõidus, kus allatuules paat hakkab glisseerima saavutades kiirust kuni 19 sõlme. Kui midagi veel lisada, siis seda, et kogu navigeerimissüsteem on jahti veel paigaldamata – jahis ei ole ühtegi elektroonilist seadet. Ühes asjas võib kindel olla, et me anname alati oma maksimumi – muudmoodi me ei oskagi,“ lausus Shadow kapten Harles Liiv kokkuvõtteks.