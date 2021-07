A. Le Coq 64. Muhu Väina regati parimad on pärjatud

Kui reede hommik Kõiguste sadamas algas sileda mere ning harjumuspärase kuuma ja päikesepaistega, siis nii purjetajate kui ka korraldajate rõõmuks kogus tuul jõudu ja kella 10 ajal hommikul sai jahid lähetatud regati pikimale, vastavalt grupile 52–68 miili pikkusele, teekonnale Kõigustest Saaremaal Kärdlasse Hiiumaal. Kõige suurem kaartide segamine toimus Muhu saarest allpool Kübassaare juures, kus tuul vaikis ja sealt edasi olid edukamad need, kes pärast tuulevaikust saabunud uue tuule kõige varem kätte said. Regati senised pigem sisevete tuuled ja lained said Väinamere läbimise järel Vormsi all avamerele jõudes suurema mõõtme ja kuju ning andsid eelise just neile jahtidele, kellele sobivad tugevad tuuled ja vastutuules purjetamine.

„See jaht on Ferrari, nagu ütles eelmisel aastal regati võitnud sõber Mihkel ning tõesti – kui kõike õigesti teha, siis see jookseb ilusti. Kogesin, kui hea sul on sõita, kui sul on hea auto, ehk meie jaoks siis jaht ning ka meeskond olid super. Komplekteerime hetkel endale parimat meeskonda, et olla valmis augusti algul toimuvaks Alexela ORC avamerepurjetamise MMiks Tallinnas. Lisaks hiidlastele ja eestlastele on meil pardal taanlane, sakslane ja lisandub ka sloveen – jaht on valmis, natuke täieneb meeskond ja oleme MMiks valmis. Tõtt öelda ei olnudki hetke, kui oleks tunne olnud, et võit võib käest minna. Regatil valitses täpselt sellele jahile ilm – enamasti tagant- ja allatuuled. Pikk etapp oli meie jaoks kõige olulisem, kus me tahtsime regati tulemuse enda jaoks n-ö ära vormistada, et täna keskenduda üheks tugevaks MMi treeninguks. Kolmanda tulemusega see meil õnnestuski!“ lausus rahulolevalt Matilda 4 kapten Juss Ojala.