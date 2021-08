Alexela avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste esimesed lühirajavõistlused tõid liidrite hulka Eesti paatkonnad

Esimeste lühirajasõitude järel on koondtabelisse kerkinud ka uued liidrid. A ja B klassi jahtidel õnnestus sõita mõlemad plaanitud Alter Marine lühiraja võistlussõidud, C klassi jahid olid sunnitud heitlik tuuleolude tõttu teise rajasõidu katkestama.

Kõige suuremate jahtide seas ehk A klassis hoiab esikohta saksa meeskond, kahe sõiduvõiduga Tillmar Hanseni jahil TP52 OUTSIDER, mille roolis Bo Teichmann. Senise edetabeli teisel positsioonil on esimese võistluspäeva võitja, samuti saksa paatkond, Michael Berghorni Mills 45 jahil HALBTROCKEN 4.5. Vastutuule/allatuule distantside pikkuseks on umbes tund võistlussõitu, mistõttu on oluline iga sekund ning vahed nii finishis kui punktitabelis jätkuvalt väga tasavägised.