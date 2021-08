Eesti jahid jätkavad Alexela ORC MMi võidu ja medalite kursil

C klassis tegi kuldse seeria täna kolm sõiduvõitu võtnud meeskond jahil Matilda 4 J-112E Juss Ojala juhtimisel. Seitsme punktiga on Matilda 4 ülekaalukas liider C klassis, kus esikümnes on tänase päeva järel kuus Eesti jahti ning teises kümnes veel kaheksa Eesti jahti. Võrdselt 12 punktiga on teisel ja kolmandal kohal mitmekordne Euroopa meister rootslaste Team Pro4U First 36.7 Mod Patrik Forsgreni juhtimisel (seilse päeva kohad 6-2-1) ning kolmandal kohal on valitsev C klassi maailmameister Sugar 3 Italia 11.98 Sandro Montefuscoga roolis võites teise võistlussõidu ja saades lisaks ka teise ja kolmanda koha.