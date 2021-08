Ideaalsed tingimused Pantaeniuse rannikusõiduks Alexela ORC maailmameistrivõistlustel ning heitlus tiitlite pärast on tuline

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused - Pantaeniuse lühike rannikusõit 13.08.2021 FOTO: Alexela ORC Worlds 2021 / Felix Diemer

Praegune hetk eelviimasel võistluspäeval on oluline, kuna punktide kogusumma paneb spekuleerima homsete võimalike poodiumikoha kandidaatide üle igas klassis. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui viis lühirajasõitu on pärast viimase võistluspäeva esimest sõitu purjetatud, muutuvad tulemused uuesti, arvates punktiskooris maha halvima lühirajasõidu tulemuse, avameresõidu tulemusi skoorist välja ei visata.

A klassis võitis Pantaeniuse rannikusõidu Michael Berghorni Mills 45 HALBTROCKEN 4.5 pärast 6 tundi ja 9 minutit purjetamist suuremat ja kiiremat jahti TP 52 OUTSIDERit, mis kuulub Tillmar Hansenile ja mille roolis on Bo Teichmann, 4,5 minutiga, viies need kaks Saksamaa meeskonda kummagi kokkuvõttes 11 punkti skoorile. Kui kõik muu on võrdne, võib OUTSIDERil olla viimasel võistluspäeval kerge eelis, kuid kindlasti on homsed tulemused määravad, et välja selgitada, kes jõuab kuldsele ja kes hõbedasele poodiumile.

B klassis oli Pantaeniuse rannikusõidu võidu peale tõsiselt tihe rebimine ning sõiduvõidu napsas ka eilse viimase lühirajasõidu võitnud Gordon Nickeli jaht SPORTSFREUND Saksamaalt edestades teise koha saanud Aivar Tuulbergi meeskonda jahil Swan 42 KATARIINA II 29 sekundiga. Katariina II on hetkel enne viimast võistluspäeva üldarvestuses teisel kohal 23 punktiga ning 21 punktiga on liidrirollis rumeenia jaht, Catalin Trandafiri Grand Soleil 44 P ESSENTIA 44, kes oli tänase sõidu kolmas. Viimane võistluspäev on erakordselt oluline ja otsustav, sest pärast esimest homset sõitu läheb kogu punktiseeriast mahaarvamisele halvim tulemus ning võimalus esikohta saavutada on nii Essentia 44-l, Katariina II-l kui ka täna kuuenda koha saanud jahil OLYMPIC X-41 Mod Tiit Vihuliga roolis, kellel on üldskooris 26 punkti.

Olympic on B klassi parim meeskond mitteprofessionaalide ehk Corinthian arvestuses, tesisel kohal on Priit Tammemägi Premium X-41 Mod ja kolmandal soomlaste Seanna Grand Soleil 45 Seppo Sjöroosi juhtimisel.

C klassis jätkati täna võistlemist eelnevate tulemuste põhjal selgunud ja koostatud kuld- ja hõbelaevastikus. Kuldlaevastikus oli Pantaeniuse rannikusõidu võitja rootsi jaht TEAM PRO4U First 36.7 Mod Patrik Forsgreni juhtimisel olles 13 punktiga hetkel selles klassis teisel kohal. Valitsev C klassi maailmameister Eesti jaht Sugar 3 itaallaasest Sandro Montefuscoga roolis sai täna teise koha ning vaid üks punkt lahutab Sugar 3 teisest kohast üldarvestuses. Liidrina jätkab Juss Ojala juhtimisel jaht Matilda 4, olles lühikese avameresõidu neljas.

Ka siin klassis on kõigil kolmel jahil võimalused maailmameistri tiitel võita ja viimased kaks lühirajasõitu on viimane võimalus kõigi jaoks.

C klassi Corinthian arvestuse liider on Team Pro4U ja teisel kohal on üldarvestuses kaheksandal kohal olev My-Car X-35 Mod Tauno Tõnuse juhtimisel ning kolmas on Credit 24 Salona 38 IBC Sailing Eero Pankiga roolis, üldarvestuses üheksandal.

Laupäeval algab esimene lühirajasõit keskpäeval ja soovijad saavad Piritalt seda heitlust laevaga ka vaatama minna. Pealtvaatajate laev viib huvilised Piritalt võistlusalale väljudes kell 11:30 Piritalt Olümpiatule platsi servas olevalt kailt. Palume kohal olla 15 minutit varem. Pardale pääseb vaid vaktsineerimise või negatiivset testitulemust kinnitava tõendiga. Pardal kommenteerivad võistlust Ants Väinsalu ja Lauri Väinsalu – mõlemad läbi ja lõhki purjetajad, kes kommenteerisid ka Tokyo Olümpiamängude purjetamisvõistlusi. Laeva opereerib Sunlines Cruises ja pileteid saab osta siit

Jahtide liikumist saab reaalajas jälgida GPS-träkkimise abil, mida Karla Auto O.K. toel vahendab Sportrec https://www.orcworlds2021.com/live-tracking .

Videoproduktsiooni partner Telia jäädvustab sündmuse ja toob iga võistluspäeva kokkuvõtted Inspira telekanalis vaatajateni 10.-14. augusti õhtutel kell 20. Kokkuvõtteid saab online’is vaadata ka Postimees.ee kanalil. Auhinnatseremoonia on otseülekandena samuti jälgitav Postimees.ee kanalil. https://sport.postimees.ee/section/659

Kogu programm on leitav MMi kodulehel https://www.orcworlds2021.com/schedule

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi toetavad lisaks Alexelale Tallinna linn, Kultuuriministeerium, Sportland, Saku, Alter Marine, Amserv Toyota, Forus, Rotermann City, Pantaenius, Tactical Foodpack, Karla Auto O.K., Deinhard, Telia, Inspira, Postimees ja OneSails.

MMi korraldajad on Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti Jahtklubide Liit ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.

