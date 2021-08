Eesti jaht Matilda 4 on avamerepurjetamise maailmameister, Sugar 3 ja Katariina II jätsid koju hõbemedalid

"Meie meeskond oli sel nädalal tõesti vankumatu," ütles Berghorn. “Töötasime kõvasti, püüdsime vigu minimeerida ja eriti täna õppisime selle paadiga kiiresti allatuult sõitma. See on irooniline, sest eelmised omanikud arvasid, et seda paati ei hinnatud TP-dega võrreldes allatuules sõitmisel kõrgelt, kuid me leiame, et ORC reitingud on selle paadi jaoks üsna õiglased. Meil on enamasti amatöörmeeskond, seega on eriti rõõmustav, et raske töö, mida me oleme teinud, saab tasutud kuldmedalitega.”