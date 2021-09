Parajas purjetuules selgusid Tallinna meistrid avamerepurjetamise lühirajal

Tallinna lahel puhus nii laupäeval, kui pühapäeval parajalt priske loodetuul, mis reedel oli tugevam, laupäevaks aga veidi leebus, lastes laineharjadel lipanud valgetel jänestel vahepeal veidi hinge tõmmata, selleks, et siis taas jahivööre tabades pritsmeid pilduda.

Draakon klassis tuli Tallinna meistriks jaht nimega Gustl XL, mille kapteniks oli Draakonil üsna värskelt jõudu prooviv Rene Treifeldt Kalevi Jahtklubis. Kolm esikohta ja kolm teist kohta tagasid kokkuvõttes kindla esikoha klubikaaslase Aleksei Źigadlo roolitud Sparweni ja pärnakast Finni-purjetaja Taavi Valter Taveteri roolitud meeskonna ees. Rõõmu teeb see, et 1972. aastani olümpiaklassiks olnud klassikalisse fliiti on aasta-aastalt lisandunud uusi aluseid ja oalejaid ning seda ka nooremate purjetajate hulgast. Lisaks Taveterile tuli ju 4. kohale Chimarea, mille roolis noor pärnakas Rasmus Maalinn, kes endale seni nime teinud jääpurjetajana.