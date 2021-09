Eesti Match Race Liidu meeskond Mati Sepaga roolis võitis Eesti Purjetamisliiga teise etapi

Tänavune purjetamissuvi on Eesti purjetajatele helde olnud, ehk pikki pingutusi on krooninud edu väga mitmetes klassides ja distsipliinides purjetavaid meeskondi. Nii on ka Eesti Purjetamisliigas purjetavates meeskondades nii Platu 25 klassi maailmameistrid (Mati Sepp, Rufus Rytövaara, Janno Hool), ORC avamerepurjetamise C klassi maailmameistrid (Robin Juul, Juss Ojala), ORC avamerepurjetamise B klassi MMi hõbedad (Karl-Hannes Tagu, Jaan Akermann, Henri Tauts, Henri Lepik, Kevin Grass, August Luure), sportpaat Melges 24 EMi pronks (Henri Tauts), ORC avamerepurjetamise B klassi Corinthiani kuld (Kaarel Kruusmägi) ja ORC avamerepurjetamise C klassi Corinthiani pronksid (Tauno Tõnus, Margus Reimann, Riho Koost, Erki Maidre).