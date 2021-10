Eesti purjetamise liiga 3. etapil võidutsesid Eesti jääpurjetamise liidu kaks meeskonda ning wild cardi’ga osalemise saanud Zuxu Sailing Team võistkond

Tundub, et ka ilmataat on jälginud liiga üldtabeli seisu ja teadis, et kõige õiglasem on pakkuda just selliseid ilmastikuolusid, mis võimaldavad kõikidel võistkondadel võtta sõiduvõite ja et tuuleiilid ei käiks noorematele osalejatele üle jõu. Nii laupäevaks kui pühapäevaks jätkus piisavalt soojakraade ja tuult, mis tegid võistluse nauditavaks ning tasavägiseks.

Neli sõitu enne võistluse lõppu oli kolmel esikoha võistkonnal võrdne arv punkte ning neljas meeskond jäi vaid kahe puntki kaugusele. Põnevust jätkus viimase finišini ja kahe päeva lõpuks sai 3. etapi esikolmik jaotatud järgmiselt:

Esimese koha sõitis välja 19 punktiga Eesti jääpurjetamise liidu 1. võistkond Jaan Akermanniga roolis ja teiseks tuli 22 punktiga Zuxu Sailing Team Ilmar Rosme juhtimisel. Kolmanda koha sai seekord samuti 22 punkti kogunud Eesti jääpurjetamise liidu 2. meeskond Keith Luuriga roolis ja nemad viisid koju ka parima noortetiimi võistkonna tiitli.

Esikoha saavutanud Eesti jääpurjetamise liidu 1. võistkonna kapten Jaan Akermann rääkis, et nende taktika oli esimesel päeval sõita stabiilselt ja kindlalt oma sõitu ning peale edukat laupäeva võis teisel päeval võtta rohkem riske. "Enne nädadalavahetust üldtabelis Eesti jääpurjetamise liidu 2. meeskonnaga sama punktiseisu omada tähendas, et valvsust ei tohi hetkekski kaotada ja teise etapiga saabunud rooli- ja paaditunnetus on võti edukaks kolmandaks osavõistluseks. Keerutavad iilid ei võimaldanud meeskondadel kordagi puhata ja teineteise kontrollimine oli raske. Alumiste märkide võtmine oli selgelt õnnemäng ja põnevus – kui sekundiks võis tunduda, et üks pool selgelt võidab, siis ülemisse märki sõitmine tuli jällegi paras katsumus ja oskuste proovilepanek."

Kevadel Eesti purjetamisliiga hooajale registreerunud kaheteistkümnest võistkonnast – esindades Kalevi jahtklubi, Pärnu jahtklubi, Tallinna jahtklubi, Haapsalu jahtklubi, Saaremaa merispordi seltsi, Dago jahtklubi, Eesti jääpurjetamise liitu ja Eesti Match Race liitu – oli sel korral stardiliinil üheksa. Seetõttu sai ka kolmandal etapil kutse osaleda wild card’iga Zuxu Sailingut esindav võistkond, kes sellel etapil saavutas tubli teise koha ning andis meeskonnale innustust tugevasti juurde, et järgmisel hooajal mõne klubi kooseisus kogu hooaeg kaasa teha.

Eesti purjetamise liiga 3. etapil sai noortetiimide arvestuses teise koha üldarvestuses viiendaks jäänud Tallinna jahtklubi võistkond Rufus Rytövaara juhtimisel ning kolmanda koha saavutasid Pärnu jahtklubi purjespordikooli noortevõistkond Lisbeth Tagguga roolis, kes üldarvestuses sõitisid välja kaheksanda koha.

Eesti purjetamise liiga 2021 aasta üldkokkuvõttes tuli võtjaks Eesti Match Race liidu 1. meeskond Mati Sepa ja Tiit Vihuli juhtimisel ning teise ja kolmanda koha saavutasid juba nimetatud Eesti jääpurjetamise liidu 1. ja 2. meeskonnad Jaan Akermanni ja Keith Luuriga roolis.

Purjetamisliiga on võistlusformaat, mida Euroopas on juba mõni aasta edukalt praktiseeritud, selgitamaks välja parim klubi. Meistrite liiga formaat on lihtne ja selge. See on aastaid hästi toiminud jalgpallis, kuid töötab edukalt nüüd ka purjetamises (Sailing Champions League). Purjetamise Meistrite liiga idee on lihtne: selgitada välja riigi parim klubivõistkond. Edukaimad rahvuslike liigade tiimid võistlevad siis edasi omavahel, et välja selgitada aasta parim purjetamisklubi. Tänavune finaalvõistlus toimub 8.–10. oktoobrini Porto Cervos, kuhu on registreerunud ka 2020.a hooaja võitnud Eesti Match Race liidu meeskond, kuid neil jäi viimasel hetkel minek Itaaliasse ära.